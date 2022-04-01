女星林孟潔是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，甜美外貌加上空靈氣質，在隊內人氣相當高，而她在去年9月加入節目《全明星運動會》當藍隊經理，還獲得「最正經理」封號；近日孟潔分享多張閨密拍的超有愛辣照，擺出各種撩人姿勢性感破表，讓粉絲看了血脈賁張。

孟潔昔日當過展場Show Girl，靠著魅力十足的電眼和甜美外貌，迅速累積高人氣，差一點就以女團身份出道；直到2018年因緣際會下加入Lamigirls（Rakuten Girls前身），因患有耳石脫落症不能做甩頭相關動作，卻仍在場邊積極為球員應援，努力模樣成功圈粉無數，更在2020年成為《全明星運動會》籃隊經理，讓她知名度瞬間飆高。

孟潔在沙發上抬腿洩胯下春光。(圖/ 摘自孟潔IG)

平時孟潔樂於透過社群分享工作近況或生活點滴，日前她在IG曬出多張由同樣是「Rakuten Girls」的筠熹替她拍的美照，更驕傲地介紹是「曠世巨作」，認證筠熹真的很會拍，但也調皮地表示，「還是我對你太有愛（？）」；畫面中孟潔穿著黑色居家服搭配針織罩衫，對著鏡頭擺出各種姿勢，每張照片都堪比「寫真書」等級，精緻又有美感。

其中幾張照片，孟潔坐在沙發上抬起雙腿交叉，邪惡視角洩出胯下春光，神秘領域讓一片網友看了臉紅心跳，還有一雙吸睛的美腿，相當性感撩人；大票粉絲都盛讚，「寫真書等級」、「好好看」、「喜歡在沙發上的（照片）」、「我要色色了」、「世界真美麗」、「可以出第二本寫真了」、「每張都好夢幻」。