【愛奇藝首部原創泰劇《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》將於4月3日凌晨1點與泰國同步首播。（iQiyi愛奇藝國際站提供）】

愛奇藝首部原創泰劇《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》將於4月3日凌晨1點與泰國同步首播，故事設定為黑道少爺與身邊保鏢之間展開的愛情故事，預告一出就造成轟動，不但上演全武行打鬥，2個主角火花四射的熱烈吻戲、泳池肉體交纏等養眼畫面，讓劇還沒開播就已有許多粉絲引頸期待。

《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》講述黑道少爺與身邊保鏢間的愛情故事。（iQiyi愛奇藝國際站提供）

主演Mile、Apo與導演Krisda今（1日）接受台灣媒體訪問，第一次跟台灣媒體見面的他們顯得有些害羞靦腆，但提到拍攝親密畫面會不會害羞、要怎麼突破時，2人大方分享拍攝心得，Mile說：「全心全意投入角色，當下並沒有想太多，在那樣的情境下發生親密行為很自然。」Apo則表示一開始2人靠太近時「擔心會不會得新冠」，好在劇組都是在做好萬全防疫的狀態下拍攝，所以後面就放開來拍攝。

透過朝夕相處的拍戲，讓他們對彼此十分熟悉，也非常信任對方，因此對戲起來很放心。當被問到有沒有信心藉《黑幫少爺愛上我》成為「亞太第一CP」，2人開心又帶點謙虛語氣地說：「說沒有渴望是騙人的，希望粉絲朋友多多給予我們支持與關注。」

《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》講述以Mile所飾演黑道家族二少爺Kinn為主軸的故事，因為特殊的生活背景，經常遭敵人暗算，某天他在逃亡時與Apo飾演的Porsche邂逅，在Porsche掩護下，Kinn成功躲過敵人的追殺，也因此產生了讓Porsche當自己貼身保鏢的想法，Porsche則因為家庭債務讓他走投無路，便妥協成為黑道家族的保鏢；而在這些過程中，兩人的關係漸漸發生了微妙的變化。