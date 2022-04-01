證交所1日宣布，自4月7日（下周四）起，中福（1435）、樂士（1529）及台開（2841）停止買賣、互億（6172）併案停止買賣、同開（3018）列為變更交易方法、千興（2025）繼續列為變更交易方法及採行分盤集合競價交易方式、正峰（1538）繼續列為變更交易方法併加採行分盤集合競價交易方式。

證交所表示，經形式審閱上市公司110年度財務報告之相關處理如下：

一、停止買賣：中福、樂士及台開未依法令期限公告申報110年度財務報告，4月7日起股票停買。

二、併案停止買賣：互億之前因未依法令期限公告申報110年第3季財務報告，已停止買賣，再來也未公告申報110年度財務報告，4月7日起併案停買。

三、變更交易方法：同開最近期財務報告淨值已低於5元（股本二分之一，及會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告自4月7日起，股票列為變更交易方法。

四、繼續列為變更交易方法及採行分盤集合競價交易方式：千興股票經列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式在案，最近期公告申報之財務報告顯示，會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，將繼續列為變更交易方法，且繼續採行分盤集合競價交易方式。

五、繼續列為變更交易方法併加採行分盤集合競價交易方式：正峰業經列為變更交易方法在案，最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，自4月7日起，將其上市有價證券繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式。