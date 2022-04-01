花旗（台灣）銀行1日在官網發布重要訊息，有關消費金融業務讓與移轉予星展（台灣）商業銀行之細節，依照企業併購法第35條第6項的規定，公告分割動作與分割計畫書。

此次分割出去的消費金融業務，涵蓋花旗（台灣）銀行的信用卡業務、消費金融相關存款業務、財富管理業務、消費金融相關放款業務及保險代理業務，而分割內容包括資產與負債，由星展台灣全部承受。

此項公告，源自花旗台灣董事會及股東會分別於民國111年1月27日及111年3月1日通過分割案，決議將移轉花旗台灣之消費金融業務予星展台灣；另星展台灣董事會及股東會分別於111年1月27日及111年3月1日決議通過本分割案，決議將承受花旗台灣之消費金融業務。花旗台灣及星展台灣於111年1月28日簽署分割計畫書，約定本分割案之相關條款與條件。

該分割計畫書內容共有11條，除了股臨會已通過、並向金管會報備過的「分割基準日」，擬訂於民國112年7月30日或經花旗台灣與買方雙方同意之其他日期。此外，第五條提及的「分割讓與營業之範圍、價值、資產、負債及其計算基礎」，是為重要資訊！

花旗（台灣）銀行分割計畫書第五條提及3項金額數據：一、分割讓與營業之營業價值為新臺幣715億2,200萬元，二、分割讓與營業之資產：預計約為新臺幣3,922億5,800萬元，三、分割讓與營業之負債：預計約為新臺幣3,207億3,600萬元。這些金額在112年7月30日交額日時，會是買方星展實際支付金額的重要參考基準。

公告中亦指出，花旗台灣與星展台灣茲依企業併購法第35條第6項規定，公告所有分割事宜。倘花旗台灣的債權人對於本分割案擬提出異議，請於111年4月1日起至111年5月2日止，以掛號郵件寄交花旗台灣的分割計畫專案小組。