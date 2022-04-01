國民黨籍連江縣地政局長曹爾元有意角逐縣長寶座。（摘自曹爾元臉書／葉書宏連江傳真）

國民黨籍連江縣長劉增應2任屆滿將卸任，有意交棒給副縣長王忠銘，另外黨內同志現任地政局長曹爾元有意角逐，縣黨部近期舉行委員會討論，過半數同意開放縣長參選人同黨競爭，「黨內互打」確定再度上演，待黨中央核備後通過。

連江縣黨部主委、立委陳雪生表示，以往也曾發生過同黨的縣長參選人競爭，有過半數委員都同意開放競爭，讓有志為馬祖服務的鄉親們出來角逐，但最後仍須由黨中央核備通過，縣長提名作業期程以黨中央公告為主，預計在4月底、5月初。

王忠銘、曹爾元都有意問鼎縣長寶座，縣黨部決議也象徵著藍營「黨內互打」確定再度上演。值得一提，連江縣長選舉於2009年、2014年都曾出現過2位國民黨籍候選人，黨內互打並非首次出現。

王忠銘表示，黨部開會前都有徵詢過意見，他認為儘管是同黨籍，只要是好的人才，就應該開放給鄉親們選擇，黨部更無需辦理相關提名作業，此外，參選人是在地子弟，長期都在馬祖，鄉親們早已熟識，會做出明確的選擇，讓馬祖更好。

曹爾元同樣也支持開放競爭，他認為，馬祖地理位置特殊，黨中央會考慮到離島等因素，讓優秀的人才一起競爭，且其他政黨也不太會推出縣長參選人，儘管是相同黨籍，但卻可以讓鄉親們有更多的選擇，創造更好的馬祖。

值得關注，王、曹兩人鴨子划水各自努力，縣內各行程、聚餐宴會中常可看到2人身影，2人經驗歷練豐富、地方實力不容小覷，最後結果猶是未知數。

至於民進黨是否推出縣長人選，連江縣黨部主委李問表示，縣長提名尚未決定，將由黨中央決定。