日本媒體報導，美國和日本將邀請東南亞國家協會（ASEAN）成員國參與新的「印太經濟架構」。這個供應鏈結盟是為了減少對中國經濟依賴，盼預防半導體和其他戰略貨品短缺。

華府預計今年推出全新的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF），希望與擁有民主自由等共同價值的可靠夥伴國攜手打造一個新的經濟圈。計畫細節尚待公布。

日本經濟新聞（Nikkei）報導，美方最近將一份為鼓勵東協成員國加入的草案文件提供給日本政府，雙方目前正在研議確切措辭，一方面需仔細斟酌以免觸怒中國，同時又希望能讓與北京關係密切的東協國家更方便加入。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄羅斯侵略烏克蘭接連造成全球經濟動盪，「印太經濟架構」希望以日本這類友善國家為中心重新塑造供應鏈，藉此降低經濟安全風險。

此外，由於美國國內反對重返原有的「跨太平洋夥伴協定」（TPP），使得「印太經濟架構」成為美國尋求區域合作的替代方案。

根據報導，美方草案指出，確保國際供應鏈適當運作，可強化國內製造基礎、確保產品供應及保障就業。文件還提到遵守勞動標準，暗示被控在新疆涉及強迫勞動的中國將不受歡迎。

「印太經濟架構」將半導體和潔淨能源列為優先領域，並要求參與國家擴大合作，以確保必要原物料的取得管道暢通。

文件當中關於脫碳的部分，討論如何將投資集中在加速潔淨能源布置所需的科技。內文也包括數位合作與維持貿易自由等部分。

「印太經濟架構」的立意並非純粹的經濟協議。草案強調，這個區域的經濟和外交政策利益是緊密交織的。

報導說，華府也準備鼓勵韓國加入，但最後可能證明充滿挑戰。

美方一名高階官員指出，華府去年秋天同時與日本和韓國接觸，希望共同成立一個半導體供應工作小組。此外，也有提案讓台灣加入「印太經濟架構」，因為全球頂級晶片大多數由台灣供應。

美日韓與台灣合計占全球晶片生產的7成多，但東南亞這類生產的投資也正在增加，當地尋求成為半導體製造中心。若能相互結為夥伴，將有助參與國為了台海可能爆發衝突做準備。