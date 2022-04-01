新北市中和納骨堂使用率接近100％，民政局利用現有空間再規畫增設2000個牌位，預計今年6月底完工，9月開放使用。（新北市民政局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和納骨堂使用率接近100％，民政局利用現有空間再規畫增設2000個牌位，預計今年6月底完工，9月開放使用。（新北市民政局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和納骨堂櫃位3萬181個、牌位4136個，櫃位使用率達99％、牌位區達100％，地方期盼可以擴建或改建，增加更多的容納空間。對此，民政局表示，依據現有空間再規畫增設2000個牌位，預計今年6月底完工，9月開放使用。

中和納骨堂於1981年興建，提供中和、永和以及土城等地民眾祭祀需求使用，由於興建年代久遠，內部裝潢與環境不符合民眾需求，近年來陸續增設景觀水池及坡坎步道，以及粉刷納骨堂外觀改善環境，民政局殯葬管理處2018年進一步改善環境，提供祭拜家屬更好的環境。

然而，依據民政局統計，至今年2月底中和納骨堂櫃位3萬181個、牌位4136個，櫃位使用率達99％、牌位區達100％，明顯供不應求。

議員陳錦錠表示，在議會中多次提案重新評估中和納骨堂的使用需求，雙和、土城人口數超過80萬人，民眾若將骨骸、牌位遷移他處，不僅費用高且交通周車勞頓，短期內除要求民政局重新評估內部空間規畫再增設牌位區外，同時也要長遠評估擴建、改建的可行性。

民政局表示，利用中和納骨堂現有空間，規畫再增設2000個牌位，預計在今年6月底完工，9月份開放民眾使用，此外，自2014年起陸續啟用三峽生命紀念館、淡水聖賢祠、樹林生命紀念館，提供更多優質塔位讓民眾自由選擇。

民政局強調，應地方需求將再投入經費興設八里第二納骨塔以及鶯歌第二納骨塔，預計可增加共計10萬個塔位，並增設環保葬區；全市納骨塔共19座，規畫可安裝32餘萬櫃，尚有13萬9891櫃可使用，提供給市民選擇。