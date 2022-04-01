由ESL Gaming與高通技術公司帶來的Snapdragon Pro系列賽，將邀請玩家和粉絲進入「全民時代」。來自全球各地熱情的行動裝置玩家及資深的電競選手都被邀請參與三個層級的賽事，包括Snapdragon Mobile公開賽、Snapdragon Mobile挑戰賽與Snapdragon Mobile大師賽。

ESL Gaming行動總經理Kevin Rosenblatt表示：「Snapdragon Pro系列賽讓不同區域、不同等級的玩家有機會成為冠軍，並共同爭奪超過兩百萬美元的獎金。我們藉由SnapdragonElite Gaming打造的行動生態系將橫跨多種類別，且遊戲類別將與賽事的核心地區相對應，包括北美、歐洲、中東和北非、中國、亞太地區與印度。

關於印度和中國的Snapdragon Pro系列賽遊戲類別和更多細節將在不久後公布。將在北美、歐洲／中東和北非地區以及亞太地區舉辦的 Snapdragon Mobile挑戰賽總決賽以及 Snapdragon Mobile大師賽，預計將透過直播與現場活動，讓粉絲和競賽選手體驗無與倫比的精英競賽水準。

為了支援最高等級的遊戲體驗，玩家將使用搭載Snapdragon行動平台並配備Snapdragon Elite Gaming功能的裝置進行比賽，以確保帶來先進的遊戲最佳化功能、動態圖像和頂級效能。