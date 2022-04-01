歐盟統計局1日公布歐元區3月通膨率漲幅再創新高，因為俄烏戰爭推升能源價格大漲。戰爭因素令供應鏈瓶頸更緊張、打擊需求和衝擊信心。外界質疑歐洲央行如何穩定物價來維持經濟發展。

歐元區3月通膨率年增7.5％，漲幅連續四個月創新高，高於市場預估的年增6.6％，也較2月的年增5.9％高出許多。主要是俄烏戰爭和西方制裁俄羅斯，刺激燃料與天然氣等能源價格走高所致。

3月通膨率裡的能源項目年增44.7％，高於2月的年增32％；包含食物和菸酒的項目年增5％，也高於2月的年增4.2％。即使扣除這兩大項目的3月核心通膨率，也從2月的年增2.7％，擴大至年增3％。

部份經濟學家認為俄烏戰爭給歐洲經濟再帶來不確定因素，加上認為歐洲央行無法抑制快速增加的通膨壓力，因此擔心歐元區經濟可能在今年陷入衰退。

但目前歐元區成員國領袖不認為經濟會衰退。像義大利總理德拉吉（Mario Draghi）3月底指俄烏戰爭將損害歐洲經濟，但不會導致衰退。