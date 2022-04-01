美國總統拜登（Joe Biden）先前於波蘭首都華沙演講時，宣稱俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「不能繼續掌權」；曾於中央情報局（CIA）任職長達34年的美國專家1日指出，這類表態反而讓普丁更難被推翻，因為所有反對者都將被迫背上「美國走狗」的沉重包袱。

拜登在華沙的演講中再度脫稿演出，將普丁稱為「屠夫」，並說：「看在上帝的份上，這個人不能繼續掌權！」不過旁人迅速出面緩頰，否認此言論代表美國政府正呼籲俄羅斯人推翻普丁。

前CIA資深官員、目前於美國喬治城大學（Georgetown University）擔任兼任教授的倫登（Douglas London）告訴美國「有線電視新聞網」（CNN），顯然其他美國官員也清楚拜登即興表演可能帶來的危害，因為這類話語很難引起俄羅斯民眾的共鳴，反而能讓普丁將自己塑造成外國威脅下的受害者，而所有希望罷免他的人都會成為美國或北約（NATO）的「走狗」。

倫登透露，在他長期擔任第一線情報人員的職業生涯中，曾嘗試策反許多獨裁政權底下的官員，而大部分同意為美國擔任間諜者，其目標都不是金錢等酬勞，而是自身意識形態與現有政權不相符，認為該政權遭削弱甚至被推翻，對自國整體發展有利。

倫登強調，一國人民不願被獨裁者統治，不一定就代表其願意接受美國價值觀，或將美國視為友好勢力，特別是長期與美國關係不佳的俄羅斯或中國大陸人。因此，若美國政府的目標是動搖普丁侵烏政策，則應藉由各種手段，讓大量俄羅斯精英階級的利益與西方達成一致，結合俄羅斯內外的強大影響力，迫使普丁放棄烏克蘭，甚至下台。