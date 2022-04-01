烏克蘭總統澤倫斯基警告，俄羅斯正在鞏固和準備對烏克蘭東部和南部展開「強力攻擊」，包括被圍困的馬立波市，烏克蘭今天將再嘗試從這座遭摧毀城市撤離平民。

俄羅斯同時威脅說，如果不以盧布支付款項，將關閉對歐洲的天然氣供應，美國總統拜登則下令釋出創紀錄的戰略儲油，緩解飆升的美國油價。

在本週舉行的俄烏和談中，俄羅斯表示將減少對首都基輔和切爾尼戈夫市（Chernihiv）的攻擊，但烏克蘭和西方官員駁斥俄國這項承諾，認為莫斯科軍隊只是重新集結。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在深夜演講中說：「這是他們策略的一部分。」

他說：「我們知道，他們正在從我們擊敗他們的領域，轉移到其他非常重要的領域…這些非常重要的領域對我們來說，可能是困難的。」

他特別警告說，烏克蘭南部和東部的局勢「非常困難」。

他說:「在頓巴斯（Donbass）和馬立波（Mariupol），在朝著哈爾科夫（Kharkiv）方向，俄羅斯軍隊正在積累攻擊潛力、強力攻擊。」

華府呼應澤倫斯基的評估，美國資深國防官員說，俄羅斯轉移到頓巴斯可能預示著「更長、更持久衝突」。

軍事專家認為，在難以克服烏克蘭比預期更頑強抵抗後，莫斯科正放棄沿著北部、東部和南部多條軸線同時推進的努力。

相反的，俄羅斯希望在2014年占領的克里米亞（Crimea）與俄羅斯支持的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）兩小國間建立一條尋求已久的陸地連結。