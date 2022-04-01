面板驅動IC及記憶體封測廠南茂（8150）長期投入ESG、落實環境永續、深耕社會公益。2022年逢南茂成立25周年，首次於兒童節及世界地球日前夕，與新竹縣尖石鄉錦屏國小、秀巒國小合作，共同舉辦「南茂愛地球–兒童節公益寶盒」活動。

邀請同仁依據原鄉孩童的學習用品需求，認養146份兒童節禮物，並藉此推廣南茂長期以來環境永續理念，鼓勵同仁在進行禮物包裝時減少過度包裝，以「愛護地球、減塑不減愛」的方式共同響應。

這些原鄉孩童在祝福卡上寫下自己期待的兒童節心願禮物，由熱心響應的同仁認捐後，再利用可重複使用的環保袋、紙袋進行禮物包裝，最後由南茂科技的同仁志工將孩童期待的禮物於兒童節前夕送達每個孩童手上。透過童心的祝福及環保永續觀念的推廣，讓原鄉孩童擁有最特別的兒童節驚喜，也讓南茂的25周年生日變得更有意義。

南茂科技秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，長期投入公益，歷年來除認養公園綠地、道路養護外，也攜手同仁關懷新竹在地原鄉孩童，自2018年起與新竹縣偏遠山區的多所小學合作，包含孩童營養午餐、學校電腦、圖書資助，以及學生宿舍與教室設備修繕等。

期盼透過長期的關懷與資源注入，使這些經濟弱勢及學習資源較缺乏的孩童，能感受到溫暖的正向力量，並縮短城鄉落差，未來能無後顧之憂的學習與成長，將愛的種子持續萌芽。