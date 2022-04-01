外交部長吳釗燮指出，烏克蘭賑濟專戶募款達到9億3,000萬元，第三波捐贈，將向斯洛伐克、捷克、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞各捐贈100萬美元，共計500萬美元。

吳釗燮感謝國人慷慨解囊，以實際行動支持烏克蘭，並與國際自由民主社群站在一起，向世界展現協助烏克蘭難民的決心與努力，同時彰顯台灣人樂於助人的精神。

自3月2日起開始勸募，次日便募集逾新台幣1億元，至4月1日上午為止，共獲捐款12萬7,854筆，累積金額高達新台幣9億3,406萬5,533元，充分展現台灣人民的愛心與行動力。

吳釗燮指出，外交部於3月7日首先宣布捐贈新台幣1億元（約350萬美元）給接收難民最多的波蘭，由波蘭政府戰略儲備署統籌規劃執行。3月15日宣布第二波捐贈，分別為波蘭650萬美元，斯洛伐克、捷克、匈牙利各150萬美元，以及立陶宛50萬美元，總計1,150萬美元，交予各國政府主責單位、政府監管的援烏基金、接濟難民的地方政府，或政府指定的賑濟機構等。

為強化台灣與民主夥伴共同協助烏克蘭的行動，吳釗燮宣布擴大捐贈斯洛伐克、捷克、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞各100萬美元，共計500萬美元，以協助安置烏克蘭難民。我國後續將透過國際及雙邊機制，持續與全球民主夥伴研議如何協助烏克蘭。此外，國內相關機關也正進行協商，討論如何幫助烏克蘭學生來台就學，盼能更直接協助烏克蘭人。

台灣民眾除捐款外，也熱烈捐贈物資。經最終統計，外交部已經募集超過3萬1,000箱、共計650噸的物資，從3月17日起已運送12批物資至斯洛伐克，後續也將分批運至波蘭。