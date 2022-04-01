Synaptics Incorporated（納斯達克股票代碼：SYNA）今天宣布推出一款Edge AI開發套件，用於快速開發和建構tinyML等應用。該套件基於Synaptics低功耗Katana系統單晶片平台，有效整合視覺、動態和聲音感測的軟硬體，以及有線與無線連結等相關技術，大幅簡化智慧家庭、建築、工業和監控等物聯網相關的Edge AI應用設計與開發。

Synaptics以白金贊助商身分支持並參與於3月底在美國舊金山所舉辦的tinyML峰會，透過現場會議與各領域的專家學者進行Katana開發套件展示，以及相關技術說明。

根據Valuates報告，到2030年，Edge AI硬體市場預計將達到389億美元，從2021年起，複合年增長率（CAGR）將接近19％。推動該增長的市場包括汽車和消費性電子產品，這兩個領域的Edge AI應用，對於即時（real-time）與低延遲回應（low-latency response）將是重要的功能需求。

報告中亦指出，雖然功耗和尺寸限制仍然是Edge AI半導體設計的最大挑戰，但市場對於AI產品和服務的強烈需求與普及速度，預計將創造可觀商機。

Synaptics Katana Edge AI開發套件加速了智慧家庭與安全、工業視覺解決方案、智慧建築、智慧城市，以及全面居家協助（Ambient Assisted Living, AAL）等相關應用的開發。Synaptics Low-Power AI資深產品經理Ananda Roy表示：「低功耗Edge AI解決方案的市場應用廣泛，各市場皆有特定實際應用要求。但共同點則是，所有應用都需要對影像、音頻、語音和動態資料進行有效率的智慧感測與分析。」

在某些應用領域，則需要特別的Sensor Fusion演算法來提供更準確且可操作的數據。Ananda Roy補充：「Edge AI和Sensor Fusion相關應用是非常複雜而且多面向的開發領域，我們從經驗中得知，最有利於客戶的平台解決方案就是更完整的軟硬體與無線連結功能整合，以及完善的技術支援，並協助客戶將創新的物聯網產品快速成功推向市場。」。