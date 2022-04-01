為使消費者能夠更清楚辨識Toshiba系列硬碟，硬碟機領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司宣布自1日起將全面變更桌上型硬碟、監控型硬碟之系列名稱，隨之將陸續更新該系列產品識別及包裝，以提高Toshiba硬碟產品識別之一致性。

Toshiba桌上型硬碟、監控型硬碟之新版產品識別，除了重新命名以簡化現行較複雜之產品系列名稱，更同時變更外包裝及產品標籤設計。系列名稱改以硬碟對應用途的英文字首字母來為命名，產品標籤則使用了相同識別、各系列之代表色來進行設計。未來消費者在選購Toshiba東芝硬碟時，各系列產品將更具識別度。

高效能桌上型硬碟X300系列產品（原MD06ACA系列）將於四月下旬開賣，其他同步更新系列名稱及產品識別的桌上型硬碟、監控型硬碟產品，將於今年第二季起陸續推出，而現行舊款識別產品預計於今年第三季至第四季間全數替換完畢。

台灣東芝電子零組件股份有限公司儲存裝置事業部總經理南野裕一表示：「Toshiba重視用戶回饋，且持續致力於增進用戶體驗。此次大舉更新部分硬碟之系列名稱及產品識別，即是希望重新定義價值及定位、簡化設計，提供消費者更具記憶性、能夠更簡易連結各產品系列應用的命名系統。未來每位消費者能更佳輕鬆且方便地挑選出符合個人及企業需求的儲存產品。」