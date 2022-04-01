高鐵站標示出口方向的地點都塞滿了人潮。（圖／翻攝自PTT）

手扶梯上也擠得水洩不通。（圖／翻攝自PTT）

東南水泥廠今日下午3時40分進行煙囪拆除工程，不料拆除過程使高塔倒塌影響鄰近的高壓電塔，導致台鐵、高鐵雙鐵停駛，影響近10萬人。有男網友PO出高鐵台南站內人潮塞爆情況，直言「沒在開完笑，出站起碼要半小時以上」，誇張的景象也讓鄉民驚呼，「大型煉蠱現場」、「現場感覺會恐慌欸」。

一名位在高鐵台南站的男網友在PTT八卦版貼出多張照片，直言「沒在開完笑，出站起碼要半小時以上」，他也建議還沒上車、想要搭高鐵到台南以南的鄉民，還是把票退掉回家休息比較好。從照片可見，高鐵站標示出口方向的地方都塞滿了人潮，手扶梯和走道上也擠得水洩不通、寸步難行。

誇張的景象讓鄉民驚呼，「大型煉蠱現場」、「清明節讓你也有跨年味，賺了」、「現場感覺會恐慌欸」、「照片裡一堆厭世不爽臉」、「有那麼遠嗎，居然能塞半小時才出去」、「騎車返鄉搞不好還比較快」。

正值疫情升溫之際，也有人回應，「加速共存」、「這種距離我覺得有戴口罩還是很恐怖」、「1人確診不知道要匡列多少人」、「注意一下周遭，這種時候很容易大爆發」、「要是有確診者，這能1人傳1000人了」、「哇，群聚沒安全距離欸，中央要不要罰地方啊」。