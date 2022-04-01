愚人節笑話不愚人！1名網友說女友經常把分手、找其他男人掛嘴邊，但最後都會補1句「我開玩笑的」，日前女友又一直提說想當出軌、當別人小三，他都以為對方只是在為愚人節鋪梗，沒想到這2天翻看女友手機，竟發現裏頭多段鹹濕對話，女友還向某男子說「今天晚上很開心」，讓他超崩潰。

該網友在「zuvio論壇」發文表示，他的女友只要一吵架就會把分手掛在嘴邊、說要別的男人，前幾天女友友又開始對他說要去跟別的男人吃飯、發生關係、當別人小三，他一直以為女友只是在為愚人節鋪梗，認為女友只是不要在愚人節當天說，女友每次也都會在最後補1句「我開玩笑的」。

1名網友說女友日一直提說想當出軌、當別人小三，他都以為對方只是在為愚人節鋪梗，沒想到這2天翻看女友手機，竟真的發現裏頭多段鹹濕對話。（翻攝自「zuvio論壇」）

不過該網友前2天翻看了女友的手機，才發現自己真的已綠光罩頂，因為手機內全是女友與他人的裸露言詞，女友還說「今天晚上很開心」等話語，他才驚覺「以為是愚人節想騙我，沒想到每個開玩笑都是真的」，他最後提到想要愚人節好好地整女友，讓對方知道劈腿是不好行為。

其他網友紛紛留言「把分手掛在嘴邊真的不行」、「愚人節才發現最笨的是自己」、「幫哭哭，趕快分手吧」、「不哭不哭，眼淚是珍珠」、「敲碗後續」、「不用整了，你認識的都已經有力宏敢」、「贊成」。