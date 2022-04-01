俄羅斯總統普丁周四簽署行政命令，對不友好國外買家下達最後通牒，揚言4月1日起這些國家必須以盧布購買俄國天然氣，否則俄國將終止合約進行斷氣。不過，周五實施新制的第一天，歐洲買家並未改變原本歐元與美元付款的做法，俄國也持續供氣至歐洲。

路透報導指出，俄羅斯國營天然氣公司(Gazprom)周五宣稱，該公司將按照客戶的要求，持續透過烏克蘭的管線供應天然氣給歐洲，顯示供氣如常並未中斷。

普丁周四發布行政命令，堅持國外不友好買家從周五(4月1日)起必須透過開設俄羅斯銀行帳戶以盧布買俄國的天然氣，否則將取消這些買家的供氣合約。

普丁發表電視演說時指出，「我今天簽署了一項命令，為那些所謂不友好國家與俄國天然氣進行交易設立了規則，我們提供他們明確且透明的方案，那就是必須在俄羅斯銀行開設帳戶以盧布交易，若未能按此一規定付款，我們將視其為未能履行合約義務的買家，且必須承擔所有的後果。」

普丁的最後通牒並未在德國與義大利引發恐慌，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)與義大利總理德拉吉(Mario Draghi)都認為該項命令並不適用於德國與義大利。

蕭茲表示，普丁周三已經與他通話，「普丁不僅告知4月1日起須以盧布結算購買俄氣貨款，他還強調歐洲合約夥伴並不受影響，買方照舊透過Gazprom旗下的銀行以歐元付款。」該銀行並未受到經濟制裁，在收到款項後再兌換成盧布。

路透報導指出，德拉吉周四也說與普丁進行熱線後獲知相同的訊息，「歐洲企業可以按照現有合約以歐元或美元付款，所以義大利預期俄羅斯天然氣供應不會中斷。」

不過，身為俄氣歐洲最大買家的德國批評普丁的行政命令形同「政治勒索」，美國方面則解讀普丁的最新做法透露出克里姆林宮的財政狀況已到了「捉襟見肘」的地步。