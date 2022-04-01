Selina（任家萱）上月30日帶著剛 認愛的小7歲徐姓圈外男友一同出席黃子佼生日宴，男方「正面無罩」模樣意外曝光，今（1日）和吳以涵出席主演恐怖片《頭七》一日店長活動，被問及此事，她說沒嚇到，反而是黃子佼一直覺得對她很抱歉，至於男友的反應，Selina說「他算很淡定，心臟滿大顆的」。

她也透露黃子佼除了有傳現場照片給大家，還在生日宴以主人身分介紹她男友，要大家好好保護，「只能說記者眼睛真的太尖了，你們真的是名偵探耶！」接著被問到要不要乾脆帶出來合體亮相，她急喊「不要啦！但他如果很想要紅的話，可以來簽我們公司，我抽7成，把他當練習生簽合約」。

上一檔鬼片《咒》票房今天破億，《頭七》也搶攻清明連假檔期，希望接棒這股熱潮，Selina說男友應該會在放假期間去看，「我沒有要陪他看，但會想再客觀地去看一次自己的表演，宏觀地看一下電影的流暢度」，更說有人陪就好，沒有特別想坐在誰身邊。

由於電影相當恐怖，Selina自己看的時候被嚇到數不清次，還笑曝粉絲一直留言求她下次不要再拍這種片，「我也覺得嚇人嚇己，如果拍續集我要當投資方，可以考慮找姊妹來演出」。被拱不如「S.H.E」3個人一起演，Selina秒拒絕：「太刺激了，不要！」