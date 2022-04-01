俄羅斯入侵烏克蘭之後，多年來美國與中國之間的戰略競爭關係似乎有了變化，但是上海復旦大學美國研究中心教授吳心伯分析指出，中美關係未來一段時間的走向，將是相互認知的負面化趨勢持續增強，對抗性不斷上升，博弈更加激烈，衝突風險持續擴大。

吳心伯在大陸外交部主管、中國國際問題研究院發行的學術期刊《國際問題研究上發表專文指出，美國拜登政府視中國為最嚴峻的競爭對手，他的對中政策沒有回到歐巴馬主政時期常軌，而是繼承拜登前任川普的基本框架，反映過去幾年美國對中政策的巨大變化。

他在專文中說，拜登政府對華政策帶有「準冷戰」的特徵，更加重視同盟和夥伴的作用，特別希望藉由推動印太戰略，重構印太地區地緣政治與經濟架構，以有利於美國對中國的長期戰略競爭。

吳心伯指出，在軍事領域，拜登政府繼續在南海問題上對中國施壓，更著力在台海威懾中國，企圖以增加美國在印太的軍事部署和存在、提升台灣軍事能力、強化與盟國軍事合作等措施，遏阻中國對台動武。中國則對抗美國的遏制、打壓和挑釁，因此中美走向衝突的風險不斷增加。

他預測，中美關係未來一段時間的走向，將是相互認知的負面化趨勢持續增強，對抗性不斷上升，博弈更加激烈。如果美蘇冷戰是「最危險」的大國對抗，當下的中美競爭則是「最複雜」的大國博弈，兩國關係回不到川普執政之前，又不能落入新冷戰，這就需要面對競爭不斷加劇的現實打造新常態，而塑造中美戰略競爭新常態是緊迫而艱巨的任務。

《多維新聞》指出，在南海的對峙問題上，中美緊張關係持續升高。日前美太平洋空軍司令聲稱，美軍F-35戰機在東海上空曾與中國殲-20戰機近距離相遇，引起了熱烈的議論。中共國防部發言人吳謙表示，長期以來，美軍艦機對華進行大範圍、高頻度的抵近偵察和挑釁懾壓，嚴重破壞中美兩軍互信，嚴重危及雙方艦機和人員安全。

在外交上中美雙方也互不相讓，美國3月21日宣佈將對部份被指為侵犯人權的中國官員實施簽證限制，中國外交部也根據中國《反外國制裁法》對對在涉華人權問題、對華制裁與損及中方利益的美方官員對等採取簽證限制。