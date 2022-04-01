台中市運動局44歲宋姓男員工昨日在豐原陽明市政大樓停車場突然倒地，送醫後不治，有員工爆料疑負擔過多工作導致。運動局強調，宋員1月復工以來，加班時數為0小時，若因健康問題需請假，皆同意休假，對於不實指控深表遺憾。

台中市運動局指出，宋姓同仁身體不適，去年底因心臟疾病手術裝設支架，9月以後休假療養，一共休養約3個月，今年1月返回局內工作，考量健康狀況，局內早已調度他至秘書室工作，負責支援或服務內勤事務。

經人事單位查詢，今年1月復工以來，宋姓同仁加班時數為0小時，若因健康問題需要請假，皆同意休假，其中，休假16小時、補休15小時、事假2小時、病假29小時，也讓他有較適宜的彈性工作狀況，持續對療養有正面幫助。

針對宋男因心臟衰竭死，有員工爆料指疑有負擔過多工作，或同事之間紛爭導致惡化等情況，運動局則深表遺憾，同時強調宋姓員工往生後，局長李昱叡不僅陪同家屬，並持續慰問，也會協助家屬善妥後事。