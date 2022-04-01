韓國人氣女星孔曉振3月31日參加「迫降CP」孫藝真和玄彬婚禮，更從新娘手中接下捧花，也被外界認為是4月4日將滿42歲生日最好的禮物，但她從2014年後就未傳出戀情，還曾透露感情觀，「與其隨便找個人嫁，自己一個也能活得更好」；沒想到今（4 /1）日就被爆要和小10歲男歌手Kevin Oh（凱文吳）結婚，隨後她雖然否認婚訊，但認了戀情，也被挖出曾手滑曬閃照。

兒童節要滿42歲的女星孔曉振，在戲劇領域有許多代表作品，過去曾和男星柳承範、李陣郁交往，但從2014年後就沒傳出新戀情，她也曾透露家人沒有催婚，更認為與其隨便找人嫁，自己一個人也能活得更好；但昨日她接到好友孫藝真滿滿幸福的新娘捧花，也令外界對她的感情狀態更加好奇。

孔曉振過去曾不小心曬出和男友約會照。(圖/ 摘自孔曉振IG)

豈料，今日韓媒報導指出，孔曉振將和小她10歲的歌手男友Kevin Oh結婚，引起熱烈討論；而孔曉振很快透過經紀公司SOOP娛樂回應，承認確實與Kevin Oh熱戀中，但工作人員對於閃婚消息，則低調表示「有結婚好消息的話會再公布」。

孔曉振戀愛中的消息曝光後，粉絲都很替她開心，更有網友挖出先前孔曉振早就偷偷放閃過，她疑似手滑在IG曬出和男友約會照，雖然沒有同框，但分別展現男女朋友愛的視角，洋溢滿滿幸福感；即便孔曉振立刻刪文，但照片早已被截圖瘋傳。