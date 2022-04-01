香港特首選舉提名期將於4月3日開始，特首林鄭月娥今早突然取消疫情記者會，星島日報消息稱，林鄭今日上深圳，下午與北京中央領導會晤，預料與特首選舉有關。特首辦發言人目前尚未回覆。

早前有報導指出，特首選舉或延遲一年舉行，林鄭月娥日前於記者會上回應，直至目前仍未收到任何有關通知，強調當局仍然按4月3日開展下任特首選舉提名期。

傳延遲一年舉行特首選舉 林鄭：無收到任何通知
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