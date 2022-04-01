傳林鄭今赴深圳 就特首選舉事宜晤北京領導人 21:052022/04/01 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港特首林鄭月娥／摘自臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港特首選舉提名期將於4月3日開始，特首林鄭月娥今早突然取消疫情記者會，星島日報消息稱，林鄭今日上深圳，下午與北京中央領導會晤，預料與特首選舉有關。特首辦發言人目前尚未回覆。 早前有報導指出，特首選舉或延遲一年舉行，林鄭月娥日前於記者會上回應，直至目前仍未收到任何有關通知，強調當局仍然按4月3日開展下任特首選舉提名期。 傳延遲一年舉行特首選舉 林鄭：無收到任何通知 國內航空票價4月底漲價 民航局：離島居民不變 #特首選舉 #林鄭 #提名期 #4月 #林鄭月娥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林鄭坦言防疫讓人才流失 正研商對策 04:102022/03/31 焦點新聞 中市兒童節吹藝術風 兒童藝術節推35場藝術巡演 18:542022/03/31 生活 12生肖4月運勢詳解 5種人事業大雪崩 恐遇破財危機 10:232022/04/01 運勢 愚人節第一槍！ 桃園市議員黃敬平表態參選市長 12:112022/04/01 政治 油價續漲 國內線機票4月30日起調漲 14:362022/04/01 財經 違章工廠合法大限結束 2000家仍不申請 4月開鍘 20:362022/03/31 生活 《期貨》4月台指期開盤微漲 金融期持平、電子期開低 08:582022/03/31 財經 清明假期掃墓及國道交管 林口警加強交通疏導 08:262022/03/31 寶島 陸4月一批新規啟動 涉及退稅薪資外賣 11:462022/04/01 兩岸 《讀者》4月焦點 外國名人的中文名 04:102022/04/01 投資理財 特首選舉擬再延1年 林鄭：未獲通知 04:102022/04/01 產業財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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