就是他！怪手司機用鐵球砸水泥塔 倒塌瞬間「跳車」驚逃

東南水泥廠今（1）因施工不慎導致水泥塔倒塌，壓斷高鐵電路釀停電，造成各列車延誤，車站人潮塞爆，稍早水泥塔倒塌影片曝光；而另一段視角影片也顯示，怪手用大鐵球不斷敲擊水泥塔，敲擊到一半塔面就出現水泥碎屑，隨後塔中央就出現整條裂縫，整座塔開始向下傾斜倒塌，該怪手司機則趕緊「跳下車」往後方逃，驚險影片曝光。

原先曝光的影片中，工作人員正用吊車與機具拆除水泥塔，透過無線電溝通下指示，開始還說「對對對，這樣就對」，但下一秒水泥塔下層突然斷裂，嚇得作業員喊了「靠X」，接著要吊車趕快倒退，但水泥塔已經往後方倒下，一舉壓爛吊車與旁巔的高壓電塔，瞬間火光四溢。

怪手用大鐵球不斷敲擊水泥塔，敲擊到一半塔面就出現水泥碎屑，隨後塔中央就出現整條裂縫，整座塔開始向下傾斜倒塌，該怪手司機則趕緊「跳下車」往後方逃。（翻攝畫面）

電塔倒塌瞬間爆火光畫面曝光！釀停電高鐵大停擺

而水泥廠另一段影片也清楚看見薩怪手司機用鐵球不斷敲打塔，塔倒下瞬間，司機見苗頭不對，則趕緊跳車往後逃，整座塔就往怪手方向倒下，壓毀怪手，瞬間粉塵四散，影片曝光嚇壞不少人。對此，東泥發布重訊表示，相關事件沒有造成人員傷亡，未影響東泥財務業務，會負起監督承包商責任，避免工安意外。

據了解，某營造公司在執行東南水泥的煙囪拆除作業時，因施工不慎，導致煙囪倒塌，進而損毀在旁的高壓電塔，造成台電69KV輸電線路斷線，現場無人受傷受困。高市府工務局接獲通報後，已經立即派請工務局長楊欽富及建管處副處長劉中昂前往事故現場指揮處理，並釐清相關事故原因。

工務局表示，拆除建築物時，應有維護施工及行人安全的設施，並不得妨礙公眾交通。因營造公司拆除過程已違反建築法第84條規定，工務局將依同法第89條勒令停工，並函文拆除申請人、拆除人及監造建築師各處以最高9萬元的罰鍰，另因拆除建築物時，致生公共危險，依刑法第193條規定移送法辦，後續需完成復工計畫審核通過後，才得執行拆除作業。