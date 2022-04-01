新竹空軍基地1架幻象2000戰機本月14日失事，空軍隨即下令幻象戰機全面停飛、並執行天安特檢，失事原因雖仍在調查中，但天安特檢已經完成，1日將全面復飛正常訓練。蔡英文總統1日也在國安會秘書長顧立雄、邱國正、立法院民進黨團總召柯建銘等人陪同下，親上前線慰勉國軍，視導位於空軍新竹基地的空軍第二戰術戰鬥機聯隊。 蔡英文總統抵達後先由聯隊上士劉糖蓁簡報配置在幻象戰機上拯救飛官黃重凱的貝克馬丁彈射椅及救生背心等求生裝備，隨後致詞慰勉空軍第二戰術戰鬥機聯隊的飛行、修護人員並頒發加菜金，也親自面見並慰勉黃重凱及眷屬，不過由於黃重凱尚在康復中，因此並未安排黃公開露面。
蔡英文總統致詞時表示，空軍第二聯隊是肩負台海防空作戰重要單位，感謝空軍弟兄姊妹捍衛領空、守護國家辛勞，也為大家加油打氣，飛官黃重凱訓練時發現戰機有異狀，臨危不亂堅持到最後才彈射跳閃，並迅速獲救，看到平時精實訓練成果。蔡英文並強調，當前國際情勢緊張，威權擴張，空軍任務繁重，但這些戰備訓練不僅讓國人安心，也要讓世界看見台灣守護國家的決心，期許空軍捍衛領空，為守護國家安全而努力。
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