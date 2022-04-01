對於俄羅斯烏克蘭武裝衝突，美國為首的西方國家使出前所未有的金融手段制裁俄羅斯，讓俄羅斯的貨幣盧布大幅貶值。俄羅斯反擊的手法是宣布自今日起，購買俄羅斯天然氣就必需用盧布支付，一下子就讓盧布快速升值。前立委蔡正元分析，這根本就是「清朝山西票號」的手法，一道交易兩頭賺。

蔡正元在臉書指出，由於盧布不是國際貨幣，各國央行很少囤積盧布，市場上流通的盧布也不多，想買也不一定買得到，搞得德國滿頭霧水。德國總理蕭茲只好硬著頭皮，親自打電話給普丁，希望俄羅斯能給個方便或乾脆訂個SOP。普丁竟然告訴蕭茲，德國可以照常付歐元給俄國國營天然氣公司或其指定的俄羅斯銀行，這些俄國公司或銀行會「幫忙」把歐元換成盧布。

俄羅斯以客為尊，不會為難德國，蔡正元分析，普丁這個怪招等於讓俄羅斯可以變相操縱歐元對盧布的匯率，這根本就是「清朝山西票號」的手法，一道交易兩頭賺。俄羅斯又規劃未來除了天然氣以外，石油 金屬等其他交易也要用盧布結算，俄羅斯的銀行又多賺了一手，其他歐美的外匯銀行，只能靠邊站。真是制裁未成，反被颱風尾掃到了！