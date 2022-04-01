顏正國自導自演《少年吔》熱映中，他1日率領片中演員李千那、黃尚禾、張寗、張峰議出席公益記者會，顏正國戲裡戲外都是愛妻形象，被問到先前威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上，為了護妻對頒獎人克里斯洛克賞巴掌風波，顏正國開玩笑說：「如果是我，我會讓他被扛著出去。」

接著不忘緩頰威爾應是為了保護家人，「我覺得他沒錯啦，大家都是情緒上來，也有可能是他想做節目效果，但沒跟當事人溝通好」。情侶檔黃尚禾、李千那則坦言看到新聞時，就有討論「是我遇到的話該怎麼做」，李千那認為如果被羞辱，應該會當場站起來罵對方，但不會上台動用暴力，黃尚禾則說情緒一定會很激動，「如果是我的話，應該就站起來很生氣，然後跺腳吧」，立刻被顏正國虧「太娘砲了」，李千那也附和「也要摔水之類的吧」，黃尚禾無奈笑答：「對啦，總之我不是會衝上去的人。」

該片目前全台票房逼近3千萬，讓顏正國覺得有點可惜，昨還特地開直播上表示「有時在想，是不是我跟這社會脫節了？」他今否認覺得票房悽慘，「我是覺得要怎樣更吸引學生族群走進戲院，其實我一直想要拍給年輕人看，讓他們知道台灣社會還有很多弱勢，可是票房真的很難催，以前我的電影都是打打殺殺的、限制級的，這次就是輔15，年輕人不進去看 我就覺得很惋惜，我不敢說自己拍得多好，但一定有另一層深層意義，更生人這塊是很少人願意去觸碰的，希望年輕人去了解一下現在社會生態，以後在鍵盤上，就會少一點口水、多一點愛心」。

顏正國也說有跟團隊持續溝通，下週開始做活動，讓年輕人了解電影大概在說什麼，接著半開玩笑表示「早知道年輕人對這沒興趣 ，我應該往死裡拍，可能對以前的比較有興趣，我覺得做人很難欸，我拍暴力的，大家說我教壞小孩，拍這種人文的，又說你這個沒氣勢、很無聊，當然我就盡量迎合社會大眾，每部電影都有它的深層意義在」。