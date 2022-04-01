俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，俄國與烏克蘭的和平談判已有進展，俄方正準備對烏克蘭的提議作出回應。

路透社報導，拉夫羅夫與印度外交部官員進行會談後，在記者會上表示，俄烏和談必需繼續進行。

拉夫羅夫並說，基輔當局對於克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbas）地區的局勢及烏克蘭保持中立地位的必要性已展現出「多出許多的理解」。