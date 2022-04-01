烏俄和平露曙光 俄外長：談判已有進展 22:552022/04/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拉夫羅夫（左）表示，俄國與烏克蘭的和平談判已有進展，俄方正準備對烏克蘭的提議作出回應。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，俄國與烏克蘭的和平談判已有進展，俄方正準備對烏克蘭的提議作出回應。 路透社報導，拉夫羅夫與印度外交部官員進行會談後，在記者會上表示，俄烏和談必需繼續進行。 拉夫羅夫並說，基輔當局對於克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbas）地區的局勢及烏克蘭保持中立地位的必要性已展現出「多出許多的理解」。 不斷更新》克宮改口：不會立即對歐洲實施「斷氣」 不斷更新》烏曝俄將導彈系統移至白俄 #拉夫羅夫 #烏克蘭 #有進展 #進行 #烏俄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《造紙股》榮成回台投資3.0啟動 擬3年投資35億元 08:082022/04/01 財經 大陸國防部：烏克蘭等不到的 台灣也得不到 04:102022/04/01 焦點新聞 為這件事情 郭正亮：歐盟已經向俄羅斯求爺爺告奶奶了 00:082022/04/01 政治 烏克蘭軍工產業盡毀 今年GDP估大跌2成 15:022022/04/01 國際 俄羅斯3月製造業PMI 創22個月新低 22:002022/04/01 財經 美國防部：俄軍長數十公里車隊狀態不明 任務未成 15:032022/04/01 國際 台灣大「手機即時捐」援助烏克蘭難民 04:102022/04/01 時尚消費 烏克蘭危機正熾 英俄外長相繼訪印度 14:572022/04/01 國際 張惠妹今晚攻蛋瀕震動值上限 1.1萬人太嗨現場突喊卡 20:132022/04/01 娛樂 烏克蘭久攻不下 普丁與俄將領離心 04:102022/04/01 話題觀察 金門今新增確診累計2例 縣府宣布暫停中小學以下赴台 19:512022/04/01 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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