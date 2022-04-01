夯劇《華燈初上》終於在近期迎來大結局，不過熱度依舊未減，近日網路更瘋傳，在劇中飾演酒店小姐王愛蓮（Aiko）的郭雪芙走光露點，對此，經紀人也

郭雪芙這次飾演「愛子」一角，不僅大展演技，也難得曝光深藏不露的「超兇」好身材，不過最近網路瘋傳她在《華燈初上》第三季中疑似走光，劇中她被寶媽媽下藥迷昏，之後被蘿絲媽媽和一票光姐妹出手救援，而她在昏沉後醒來時，身上蓋著的外套滑落，穿深V細肩帶洋裝的她，露出雄偉上圍。

而該幕被網友慢動作播放，並認為郭雪芙疑似「露點」，影片在網路瘋傳，對此，郭雪芙經紀人否認走光，「基本的防護措施都有做好，而且《華燈初上》是一個專業團隊，不可能會播出演員有露點的畫面，所以完全沒有這回事」。

郭雪芙身材其實超兇。(圖／HASHTAG提供)

而她也希望大家能多關注演員的表演和團隊，共同為這一部戲付出的努力上。外型甜美的郭雪芙，曾三度拿下「百大性感美女」冠軍，不過她過去鮮少穿太過性感的打扮，直到在《華燈初上》嘗試不同造型，才展現性感身材，近期還接了內衣代言大解放。