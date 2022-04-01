桃園領航猿1日在自家主場迎來新洋將貝索維奇的首次上陣，他雖攻下全場最高27分，羅賓森卻在下半場開始沒多久就遭奪權出場，造成領航猿最後以97比116慘遭新竹街口攻城獅狠狠修理，雙方勝差也擴大到4.5場，攻城獅繼續穩坐聯盟第4。

領航猿首次「開箱」的新洋將貝索維奇，一開賽火力全開，不僅切入製造辛巴犯規取分，更投進大號三分球，開賽不到5分鐘就拿10分，搭配施晉堯接連頭進3顆三分球，幫助領航猿一度領先到8分，可是接下來就看「小烈」朱雲豪發威。

朱雲豪接連投進三分球，高國豪也切入取分，打完首節攻城獅44比34超前，小烈單節三分球5投5中；攻城獅次節很快把領先擴大到18分，不過領航猿努力追趕，上半場結束，攻城獅仍71比58領先，首節44分創下聯盟單節新高紀錄。

下半場才打1分46秒，林宜輝就遭羅賓森故意打臉倒地，擺明是想找回前一次防守時被偷打「要害」的仇，羅賓森直接奪權出場，攻城獅順勢打出15比3拉開，雙方差距轉眼來到25分，打完前3節，攻城獅仍以95比75大幅領先。

領航猿末節一開始，就靠貝索維奇、李家慷、施晉堯等人打出11比2小高潮，瞬間縮小差距到11分，可是攻城獅連忙換上主力，靠著高國豪與辛巴聯手，打到最後兩分鐘重新擴大領先差距到18分，比賽勝負幾乎提前底定。