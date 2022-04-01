有名網友在上網PO一張30年前明星工地秀價碼，可見當時港星價碼力壓台灣藝人。（翻攝自臉書爆廢公社）

網路流傳一張30年前「明星工地秀價碼排行榜」，有名網友翻拍上傳網路，他表示「成龍1場，阿吉仔的頭要搖116場」；圖中也可看見港星價碼比較高，如成龍要價350萬元，還有網友也表示已封麥台語天后江蕙1場才10萬元，甚至已故藝人豬哥亮「27萬能請的回來嗎」。

一名網友在臉書「爆廢公社」發文，並附上一張「明星工地秀價碼排行榜」圖片，他也在貼文寫下「成龍1場阿吉仔的頭要搖116場」；從圖片中可看見有50名昔日港台明星工地秀價位，港星成龍1場價位要360萬元高居第一；第2名張曼玉200萬元；鍾楚紅與林青霞同為100萬元列第3、第4名。

有名網友在上網PO一張30年前明星工地秀價碼，可見當時港星價碼力壓台灣藝人。（翻攝自臉書爆廢公社）

從這張價碼表另外可見已故藝人豬哥亮要27萬元位居第8名；主持人胡瓜12萬元位居第10名；已封麥的台語天后江蕙10萬位居第13名；台語歌手轉戰Youtube羅時豐4-5萬元位居34名；還有主持人徐乃麟2-3萬位居48名。

這張圖片一出，網友紛紛留言表示「前七名真的會去作秀嗎」、「感覺請成龍是炫富用的」、「太地獄了」、「為何香港的價錢那麼好，台灣人輸輸輸」、「那時候港星賺翻了啊」；有網友表示這是30年前的價碼，這樣的價碼都可以在南部買1棟房子；還有網友表示「27萬能請豬哥亮回來嗎」、「不太相信豬哥亮這麼便宜」；另有網友對成龍(350萬)和成鳳(3萬)兩人價碼，表示也相差太多了。