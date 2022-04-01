日本生命鬥士、勵志作家乙武洋匡2016年被爆出婚外情，和5女發生不倫戀，還加碼被抖出劈腿次數多達50人，遭外界揶揄「下體大滿足」，形象一夕崩壞；不過，乙武洋匡沒有因性醜聞放棄人生，近年不僅參與義肢開發工作，更從2020年開始肉身爬階梯，光是2021年就完成11500層樓，今（1）日還曬出一口氣爬60層樓的照片，超狂體力讓網友驚呼不思議。

作家乙武洋匡自傳《五體不滿足》，講述他因患有先天性四肢切斷症，但靠著旁人協助加上自身努力，克服身體障礙考上早稻田大學的勵志故事，也成為暢銷作家；但2016年乙武洋匡卻遭爆搞婚外情，和5名女子關係不單純，隨後又被抖出獵豔對象多達50人，形象重挫，被網友譏笑「下體大滿足」。

乙武洋匡從2020年開始肉身爬階梯，光是2021年就完成11500層樓，今（1）日還曬出一口氣爬60層樓的照片，超狂體力讓網友驚呼不思議。(圖/ 摘自乙武洋匡YouTube)

儘管乙武洋匡感情生活混亂，近年來仍關心殘疾人士文藝、工作權相關事業，還有參與義肢開發工具，親身體驗站立行走的感覺；而乙武洋匡在2020年開始還在推特宣布，要不透過任何幫助自己爬樓梯，光是2021年一整年他已爬完11500層樓梯，今年也持續這項運動。

乙武洋匡今（1）日在推特分享一口氣爬了60層樓的照片，他也有透過拍攝影片記錄這段時間爬樓梯的畫面，激勵自己，也令網友看了佩服不已，被他的精神感動紛紛表示，「太努力了吧」、「我用腳爬10樓就不行，他還能爬到60層樓」、「看了很捨不得，更怕他摔倒」。