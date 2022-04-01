金喜善（右）頂著一頭粉色短髮，與一身帥氣西裝的李洙赫出席《還有明天》記者會。（Netflix提供）

44歲「韓國第一美女」金喜善今（1日）和路雲、李洙赫、尹池溫出席主演韓劇《還有明天》記者會，為了重現原著漫畫造型，她頂著一頭粉紅色短髮現身，這次造型大突破引起了前所未有的關注，金喜善假裝傷心表示以前染金髮都沒被這麼多人關心，沒想到這次一直收到問候，也搞笑呼籲自己的頭皮狀況很好，使用的是一次性染髮劑，雖然染色物會不停掉落有點麻煩，但有持續在做頭皮保養，請大家不用擔心。

出道近30年，大多演溫柔嫻熟冷靜角色的金喜善也透露，這次可是再度自我發現，笑喊「原來我也可以演出這様的角色」，不僅在外型上有所突破，眼妝也是走紅色路線，更是首度在劇中穿短裙、皮褲等時髦裝扮，讓金喜善演得相當痛快，更語出驚人地喊「下部作品我乾脆脫好了」。路雲也補充，金喜善短髮造型曝光後，韓國的粉紅色染髮劑立刻被搶購一空，曾經說過自己不敢染粉紅色頭髮的他，也承諾若收視率突破15％就去染成粉色頭髮，李洙赫也說願意戴粉紅色假髮，尹池溫則表示願意去接髮弄成粉紅色。

飾演陰間使者的3位型男演員，在造型打扮上也備受注目，路雲這次飾演較為平凡的角色，所以不論是在服裝還是髮型都走不顯眼的路線。李洙赫則為了強調冷酷的形象，所以基本上都是以暗色西裝為主，亦有穿著道袍的造型希望展現出韓國的古典美，還特別重現劇中角色的重點是在白晰的臉龐上有著黑眼圈，記者會上他也透露造型師本來還要他多解開1顆釦子，被他拒絕，一旁的金喜善立刻喊「當然要解開啊，站在造型師這邊」，李洙赫聽完後秒喊「我錯了」，笑翻現場眾人。而皮膚較黑的尹池溫也努力美白希望來加強形象。

該劇改編自同名網路漫畫，由金喜善飾演的陰間企業「走馬燈」危機管理組長、新世代陰間使者「具戀」，為了阻止陽間自殺人數不斷飆升導致陰間人口飽和，因此帶領組員來到人間挽救企圖輕生的人類。沒想到在一次失誤之下，讓路雲飾演的長期失業者「崔俊雄」變成了半人半鬼，只好讓崔加入危機管理組，一起拯救更多企圖輕生的人們。李洙赫飾演「走馬燈」引渡組組長「朴中佶」，尹池溫則是危機管理組中唯一秉持原則主義的老么代理「林隆求」，眾人將會在各種拯救事件裡，傳遞出溫暖人心的笑容並帶給觀眾深深的感動。每週五、六晚間10點半在Netflix與韓國同日上線。