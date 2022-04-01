中歐峰會1日晚間登場，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）先後與中國總理李克強以及中國國家主席習近平舉行視訊會談。

新華社引述習近平在會上表示，2021年以來，中歐關係在挑戰中實現新發展，中歐合作在困難中取得新成果。事實證明，中歐有著廣泛共同利益和深厚合作基礎，只有合作協調才能解決問題、應對挑戰。

習近平強調，新冠肺炎疫情尚在蔓延，世界經濟復甦艱難曲折，烏克蘭危機又接踵而來。在這種情況下，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該就中歐關係和事關全球和平與發展的重大問題加強溝通，發揮建設性作用，為動蕩的世界局勢提供一些穩定因素。

李克強則在會上表示，當前形勢下，對話合作仍然是中歐關係的主導面，互利共贏仍然是中歐合作的主基調。建議雙方依托現有對話機制，加強重點領域政策協調，打造合作新亮點。

李克強指出，中歐應共同維護能源、糧食安全和產業鏈供應鏈穩定，應對風險挑戰，助力世界經濟可持續復甦。雙方還針對其他國際和地區問題深入交換意見。