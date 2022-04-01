日劇《勿說是推理》改編自單行本累積銷售超過800萬冊的同名漫畫，菅田將暉頂著爆炸頭完美複製男主角「久能整」，透露其實要頂著這造型拍戲還滿辛苦的，可是也相當有趣，回想拍攝期間，現場時真的是連1公釐的喘息空間都沒有，順利完成拍攝也終於能鬆了口氣，而12集完結篇讓觀眾滿頭問號，直問「一定有續篇吧？」菅田將暉也喊話：「真的很希望有續篇，我身體心理都準備好等著接受邀約了！」

《勿說是推理》劇組的大膽安排讓觀眾嘖嘖稱奇、讚嘆不已，除了「久能整」在第10集與「徠卡」（門脇麥 飾）充滿失落的無言結局之外，身為主角的菅田將暉竟然在第11集裡只出現不到1分鐘，完結篇則是在遇見「犬堂我路」（永山瑛太 飾）講完一句重要台詞後就直接結束，讓網友紛紛喊「就這樣？」甚至「勿說是完結篇」等留言，震驚程度完全超乎預期，《勿》劇官方推特也留下「期待與大家再相見」的字樣，電視台則強調確實有在考慮拍攝第二季或電影版，但得視演員行程及其他細節調整才能有所後續。

該劇每集發生的事件都反映出當今日本社會問題，從霸凌、虐童、家暴、跟蹤狂甚至身心症狀，透過菅田將暉飾演的久能整以「解說」的方式推理並以言語進而感化人心，是部充滿驚喜又發人深省的日劇。《勿說是推理》全劇12集已在friDay影音上架。此外，菅田將暉也錄製了影片向台灣觀眾問候，以前曾來台出席活動的他，曾吃過香腸、滷肉飯、豆花和仙草凍，表示非常喜歡台灣料理，最近日本賣滷肉飯的店家愈來愈多，他也經常上門光顧。