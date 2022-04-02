台灣證券交易所統計，台股今天收在17625.59點，較上週下跌51.36點，跌幅約0.29%，其中以鋼鐵類指數下跌2.41%為最大，航運類指數上漲3.85%為最大。

證交所新聞稿指出，台股本週未含金融類指數下跌112.58點，跌幅約為0.74%；未含電子類指數上漲297.62點，漲幅約1.47%；未含金融電子類指數上漲130.49點，漲幅約0.78%。

本週各產業上市股票成交金額前3名，依序為半導體類的新台幣4196.98億元，占全體上市股票交易金額34.79%；航運類1368.74億元，占11.35%；電子零組件類1097.12億元，占全9.09%。

本週成交量週轉率前3名產業，依序為化學工業類15.07%、航運類6.93%、電器電纜類4.62%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆2692.19億元，全體上市股票成交金額為1兆2063.21億元，股票成交量週轉率為2.37%。

累計今年初開盤迄今共57個交易日，集中市場總成交金額為17兆6383億元，市場日平均成交金額為3094.44億元，股票成交量週轉率為31.93%，股票日平均成交量週轉率為0.56%。

今天全體上市公司市場總值為54兆6861.34億元，較上週3月25日市值54兆8450.79億元減少1589.45億元，減幅約0.29%。（編輯：楊凱翔）1110401