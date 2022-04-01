斯里蘭卡正遭逢1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，大流行疫情影響，加上俄烏戰爭連帶引發糧食、能源及難民等問題，沒有足夠的外匯支付燃料費用。光是30日，境內面臨停電長達10小時，隔日又延長限電時間，創下停電13小時的最高紀錄，有超過100萬名公務人員被規定待在家工作，以節省全國能源消耗。
綜合《獨立報》(The Independent)及《第一郵報》(Firstpost)報導，近期斯里蘭卡境內出現數千名抗議民眾湧上街縱火，甚至聚集在總統拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)官邸外頭，要求他為慘淡的經濟狀況下台，民生問題使國民再也忍不住了，當街上演衝突場面，已有45人遭警方逮捕，隨後當局宣布首都可倫坡(Colombo)多處開始實施宵禁。
2006年內戰結束後，當局透過鉅額貸款及吸引外資以加速經濟成長，短時間內奏效，順利幫助160萬人民擺脫貧窮，然而這也使得該國累積外債佔GDP的119%；2019年新冠肺炎疫情襲捲全球，一夕間重創支撐該國經濟的主要產業－觀光業，這時斯里蘭卡已經瀕臨破產邊緣，長年來累計350億美元外債；2021年轉而向外尋求援助，向鄰國借款以維持盧比價值；2022年俄烏戰爭，國際能源、糧食物價上漲。此外，該國最大宗的遊客比例來自俄羅斯人，其次則是烏克蘭人，戰爭再次擊潰斯里蘭卡的經濟。
供應商錫蘭電力委員會(CEB)周三宣布限電10小時，隔日又延長政策，實施三階段停電13小時，人民被迫在黑暗中掙扎，學生自製煤油燈讀書、醫師暫停執刀，漁民也不得不停止捕魚活動。電力部長萬尼亞拉奇(Pavithra Wanniarachchi)表示:「停電可能延長至5月。」
先前才傳出，境內人民排隊苦等加油，由於等待時間長達好幾個小時，鬧出2條人命；還有食品價格上漲，現在要買一杯奶茶可能要花上100盧比(約37塊台幣)；就連入學考試也因為用紙庫存不足被迫取消。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。