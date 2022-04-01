斯里蘭卡正遭逢1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，大流行疫情影響，加上俄烏戰爭連帶引發糧食、能源及難民等問題，沒有足夠的外匯支付燃料費用。光是30日，境內面臨停電長達10小時，隔日又延長限電時間，創下停電13小時的最高紀錄，有超過100萬名公務人員被規定待在家工作，以節省全國能源消耗。

綜合《獨立報》(The Independent)及《第一郵報》(Firstpost)報導，近期斯里蘭卡境內出現數千名抗議民眾湧上街縱火，甚至聚集在總統拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)官邸外頭，要求他為慘淡的經濟狀況下台，民生問題使國民再也忍不住了，當街上演衝突場面，已有45人遭警方逮捕，隨後當局宣布首都可倫坡(Colombo)多處開始實施宵禁。

🚨Sri Lankan protesters hit back at Sri Lankan police who fired tear gas and water cannons to disperse the group of protesters who gathered outside the road for hours leading to Sri Lankan President @GotabayaR's residence in Pengiriwatte, Mirihana.#SriLanka #lka #protest pic.twitter.com/T79kIglhx9 — Tharaka Basnayaka (@Tharaka_) March 31, 2022

2006年內戰結束後，當局透過鉅額貸款及吸引外資以加速經濟成長，短時間內奏效，順利幫助160萬人民擺脫貧窮，然而這也使得該國累積外債佔GDP的119%；2019年新冠肺炎疫情襲捲全球，一夕間重創支撐該國經濟的主要產業－觀光業，這時斯里蘭卡已經瀕臨破產邊緣，長年來累計350億美元外債；2021年轉而向外尋求援助，向鄰國借款以維持盧比價值；2022年俄烏戰爭，國際能源、糧食物價上漲。此外，該國最大宗的遊客比例來自俄羅斯人，其次則是烏克蘭人，戰爭再次擊潰斯里蘭卡的經濟。

供應商錫蘭電力委員會(CEB)周三宣布限電10小時，隔日又延長政策，實施三階段停電13小時，人民被迫在黑暗中掙扎，學生自製煤油燈讀書、醫師暫停執刀，漁民也不得不停止捕魚活動。電力部長萬尼亞拉奇(Pavithra Wanniarachchi)表示:「停電可能延長至5月。」

先前才傳出，境內人民排隊苦等加油，由於等待時間長達好幾個小時，鬧出2條人命；還有食品價格上漲，現在要買一杯奶茶可能要花上100盧比(約37塊台幣)；就連入學考試也因為用紙庫存不足被迫取消。