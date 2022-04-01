阿妹今晚重返小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

阿妹今晚重返小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）相隔7年重返小巨蛋，除了張媽媽已準備好12場全勤、胞妹Saya等台東家人分批北上力挺，阿妹的男友Sam（姚小健）也隱身後台打氣；此外，天后魅力也吸引周興哲、詹雯婷（飛）及Boxing樂團等藝人到場欣賞，演唱會外更擺滿祝賀花籃，二姐江蕙還在花牌寫下「比神秘平手，比愛唱平手，比瘋...妳贏」，心意滿滿。

除了歌壇大姊江蕙，蔡依林也在花牌寫下「全身已騷動」，S.H.E送上3份祝福「心臟為妳跳動無法禁止」、「讓我們一起站在高崗上、享受三天三夜的顱內高潮」，而許久不見的周杰倫也以阿妹的歌曲為花牌提詞，興奮表示「12天12夜一點都不會累、跳舞不要停歇」。

此次開唱，家人朋友齊聚力挺，阿妹內心滿滿感觸，陳鎮川透露今彩排〈三月〉時阿妹落淚，因她7年前攻蛋也是4月，當時她的親二姊過世不久，今晚正式演出唱到同一首歌，她還是hold不住哭了，唱完後拭淚表示，站在台上時是自己發洩的時候，希望大家在演唱會上也能夠得到宣洩。緊接著清唱一段送給她過世父親〈我最親愛的〉，唱到副歌前她完全唱不下去，頻頻拭淚，歌迷幫她接唱，她強忍哀傷說：「身邊有一個很重要的人，不管是愛人還是家人，現在給他一個擁抱，要偷親也行喔，這段副歌給你最在乎、最愛的人。」