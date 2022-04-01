有「AV救世主」稱號的高橋聖子，今(1日)無預警宣布引退，她也發聲明稿透露引退的原因，強調不是愚人節玩笑，也並非外界謠傳的結婚或懷孕。

高橋聖子今曬出聲明稿和42秒的告別影片，宣布要在出道5周年之際引退，因為考量目前世界的現況和AV界拍攝的風險，決定珍惜自己的身體，才會決定引退，而她也強調自己不是因為結婚或懷孕，才突然曝光這個消息。

而高橋聖子也憶起出道以來，拍攝的每個作品都很開心，但有時會拍一整天到深夜，讓她體力差點無法負荷，但想到粉絲她還是堅持下來，因此很感謝大家長久以來的支持，她也透露最後一個作品將於5月3日發售。

消息一出讓粉絲都相當崩潰，「確定不是愚人節玩笑？」、「啊這真是噩耗」、「一個時代又要結束了」、「這天還是來了」，但大家雖然難過，仍祝福她未來會更好。

高橋聖子有「AV救世主」稱號。(圖／取自高橋聖子推特)

高橋聖子2012以寫真偶像出道，成績平平，之後她爆出援交影片的醜聞，導致工作受到極大衝擊，因此轉行成為AV女優，不僅知名度大增，收入也三級跳，出道後獲得大大小小的AV成人賞獎項，受封「AV救世主」。