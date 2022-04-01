東南水泥施工壓垮高壓電塔，導致高鐵台南至左營段停駛，總統府發言人張惇涵晚間表示，此事故發生在連假交通尖峰時刻，造成國人旅運重大影響。相關單位正持續全力搶修中，目前台電受損設施已完成搶修作業，台鐵楠梓至新左營段因搶修斷電部分逐漸復駛，而高鐵公司則持續進行搶修工作。

張惇涵指出，相關單位持續向總統蔡英文回報搶修進度，總統並指示行政院及相關部會，必須妥適安排接駁規劃、儘速完成搶修作業、即時發布搶修進度，讓國人旅客能夠掌握資訊，進行其他安排，盡可能降低對於返鄉人潮及旅客的影響。