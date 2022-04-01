薩拉赫、若塔、馬內 本賽季一共進了44球（圖片來源︰達志影像）

踏入4月，英超開始最後衝刺階段。各隊為了爭冠，下賽季各項歐洲賽事參賽資格，又或保級全力作賽。利物浦為了從曼城手中搶走失落了一季的聯賽冠軍獎盃，本周六主場對在降級區內的球隊沃特福德是不容有失，首選讓分/利物浦勝。

【足球-英超】[沃特福德@利物浦04/02(六)19:30] [編號 596]

本賽季英超冠軍，應不出曼城和利物浦兩隊，而兩隊將會在4月10日對壘。目前形勢是，曼城29戰70分排在榜首，而利物浦29戰69分排名第2。兩隊在下周的終極決賽前，更不容有失。

利物浦在2022年聯賽10戰9勝1平，當中包括9連勝，所以才能拉近跟曼城的差距至1分。球隊進攻銳利，目前攻進70球，英超第1，而這點也可從本賽季前5名進球最多的球員當中，有3人是利物浦球員得到證明，分別是排第1、進了20球的埃及球星 薩拉赫 Mohamed Salah、排第2位、進了13球的 若塔 Diogo Jota，以及排第4位、進了11球的 馬內 Sadio Mané。較可惜是，已交出了11次助攻，目前英超「助攻王」亞歷山大-阿諾德 Trent Alexander-Arnold 因傷，本場不能上陣，但應不會影響利物浦的勝出機會。

沃特福德29戰有22分排名18位，仍在降級區內，而且落後第17位的艾佛頓3分且多比賽兩場，形勢惡劣。沃特福德改由曾執教過利物浦的老帥 羅伊·霍奇森 Roy Hodgson 接手後，成績是有改善，近6場聯賽是2勝1平3敗，但球隊實力跟利物浦差距實太遠，本場只求盡量減少丟球。

推薦︰ <足球>596沃特福德@利物浦 讓分 (利物浦 (-1))；大小[總分] (大 3.5)

馬赫雷斯 本賽季也進了10球（圖片來源︰達志影像）

曼城上場聯賽0:0跟水晶宮打平，導致領先利物浦的優勢減少到只有1分，在下周終極決戰主場對利物浦前，已經沒有任何丟分的空間。不過曼城無鋒陣面對一心死守的球隊，往往給人無所適從的感覺，本場作客保級球隊班來，縱使賠率較低，寧選不讓分，也比讓分機會較大。

【足球-英超】[曼城@班來04/02(六)22:00] [編號 600]

曼城聯賽29戰70分，只領先比賽場數一樣的利物浦1分。球隊聯賽最近4場只是2勝1平1敗，才終被利物浦追近。另外要留意是，曼城在2022年丟分的3場聯賽中(成績是2和1敗)，大小[2.5分]1場大2場小，可見曼城丟分是因為進球數不夠多。

事實上，這也從球員的進球數分佈得到證明。曼城聯賽進球最多的球員，分別是 斯特林 Raheem Sterling 和 馬赫雷斯 Riyad Mahrez，各自進了10球，但跟進了20球的利物浦前鋒 薩拉赫，明顯是有差距。考慮到球隊對完班來後，周中要踢歐洲冠軍聯賽8強(雖然利物浦也一樣)，之後就要跟利物浦在聯賽決戰，曼城本場作客班來，開出不讓分的機會比讓分更大。

班來聯賽27戰21分排名19位，跟17位的艾佛頓差距有4分，但比賽場數相同，保級仍然未絕望。但球隊近況差勁，聯賽4場不勝更是3連敗，似乎不復前幾個賽季總能逃出生天，加上對完曼城後，周中就會在主場對艾佛頓進行保級終極決戰，究竟如何取捨，令人懷疑，故本場班來主場對曼城，首選不讓分/曼城勝。

推薦︰ <足球>600 曼城@班來 不讓分 (曼城)；大小[總分] (小 2.5)