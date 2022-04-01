歐盟今天試圖透過線上峰會說服中國領導階層，不要為俄羅斯入侵烏克蘭提供支援。這場戰事恐影響經濟強權之間的重要貿易關係。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）率先與中國國務院總理李克強對話，之後與中國國家主席習近平進行視訊會議。

雙方對話起初聚焦於貿易和氣候變遷議題，但西方對於中國可能支持俄羅斯侵略烏克蘭的隱憂盤旋不去。

歐盟與美國憂心，北京當局不願意譴責俄國入侵烏克蘭，是否等同願意協助克里姆林宮擺脫制裁影響，甚至提供硬體設備支援作戰。

米歇爾在第一輪對話後於推特發文表示：「國際社會尤其是中國和歐盟有共同責任，利用他們的聯合影響力與外交手段，讓俄羅斯在烏克蘭發動的戰事，以及連帶造成的人道危機落幕。」

中國外交部歐洲司司長王魯彤在推特表示，雙方「同意合作維持世界的和平、穩定及繁榮。在烏克蘭議題上，李克強總理表示，中國反對熱戰，也反對冷戰；反對聯盟分裂，也反對選邊站」。

他還表示，中國與歐盟同意「就能源安全與糧食安全展開對話，共同維持世界經濟穩定」。

在莫斯科入侵烏克蘭之前，歐盟與最大貿易夥伴中國之間的關係早就因為一連串緊張局勢而遭受打擊。

由於雙邊關係陷入緊張，去年的中歐年度峰會並未舉行，也讓中歐投資協議生效時程卡關。

中歐峰會通常是要強化雙邊貿易關係，但歐盟因為中國維吾爾少數民族的人權議題實施制裁引發北京反制，加上立陶宛允許以台灣為名在首都維爾紐斯（Vilnius）開設代表處，都導致雙方關係不睦。

而俄羅斯與烏克蘭戰事的緊張局勢，現在可能使中歐關係受到更大打擊，儘管歐盟目前仍迴避直言警告中國，若支援俄國就要對北京實施制裁。

中國外交部長王毅3月30日在安徽屯溪與來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行會談，稱中俄合作「沒有止境」，重申俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與習近平在2月發表共同聲明時的說法。

一名參與中歐會談準備過程的歐盟官員強調，中國在俄國議題的立場重要性大於一切，「中國是否會利用它的影響力來促成停火、建立人道走廊，是否會幫忙俄國規避制裁，都具備實質重要性」。

另一名歐盟官員則說，中國「必須理解，不要以為（俄羅斯入侵烏克蘭）跟歐盟與中國的關係毫無關聯，事實上大有關聯」。