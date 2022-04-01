疫情爆發！台積電超前部署 明啟動分組分流、居家辦公 22:582022/04/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電4月2日凌晨起，啟動分組分流、居家／異地辦公措施。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣今天新增104例本土病例遍及9縣市，為因應疫情升溫，晶圓代工廠台積電決定升級防疫措施，自4月2日凌晨起，再度啟動分組分流、居家/異地辦公措施。 此外，台積電還避免面對面會議，並暫停舉辦慈善基金會、文教基金會活動。 台積電今年1月曾因國內疫情升溫，啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流。當時全公司除特殊情況外，還全面暫停來賓、訪客入廠。 高鐵台南－左營啟動接駁 拚儘快恢復通車疏運 花蓮疫情擴散 慈濟大學證實1教師染疫 全校遠距教學 #台積電 #分組 #啟動 #異地辦公 #暫停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆類普篩20萬劑快篩送達 清明假期社區篩檢不暫停 18:432022/04/01 生活 台積電舉辦「設備博覽會」 強化產學交流 11:232022/04/01 財經 打房、升息一起來 行庫房貸首選首購族 04:102022/04/01 財經要聞 普丁重申4／1起須以盧布購氣 德啟動能源緊急第一級警告 04:102022/04/01 全球財經 台積美國Fab 21廠 傳明年Q1裝機 04:102022/04/01 財經要聞 防霧鎖金門 航港局備雲豹、藍鵲號支援 14:232022/04/01 生活 金門今新增確診累計2例 縣府宣布暫停中小學以下赴台 19:512022/04/01 生活 台積電推動「多元與共融」職場環境 成就員工價值 11:232022/04/01 財經 外資捧神山→首季達高標 Q2再進化 04:102022/04/01 財經要聞 2021年報五大天王 大成鋼、華義竄起 04:102022/04/01 財經要聞 財報難產 樂士中福 恐面臨暫停交易 04:102022/04/01 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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