台灣今天新增104例本土病例遍及9縣市，為因應疫情升溫，晶圓代工廠台積電決定升級防疫措施，自4月2日凌晨起，再度啟動分組分流、居家/異地辦公措施。

此外，台積電還避免面對面會議，並暫停舉辦慈善基金會、文教基金會活動。

台積電今年1月曾因國內疫情升溫，啟動分組營運模式，各組織依規劃執行分組分流。當時全公司除特殊情況外，還全面暫停來賓、訪客入廠。