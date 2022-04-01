「一場雙方攻守表現都很好的比賽，卻因羅賓森被驅逐出場而變調，」領航猿代總教練顏行書1日賽後表示，「我想球員的安全是身為教練最重要的責任，這是攻城獅第2次刻意用本土攻擊我們洋將了，第1次可以說是意外，第2次就不是了。」

會讓顏行書如此憤怒的主因，在於羅賓森用手打中林宜輝臉部被奪權出場之前，從籃板後方的攝影機清楚拍到林宜輝故意揮拳打到羅賓森的要害部位，才讓羅賓森憤而用這種方式回應，換來的結果就是領航猿剩餘比賽都只能用單洋將應戰。

「我想攻城獅應該無須用這種策略贏球，我也不斷提醒球員不要因此情緒失控，反而掉入對方的陷阱，」顏行書說，「這不好啦、不好啦！我想球員的安全應該受到保障，接下來我們將跟聯盟提出申訴，我剛才也跟黑哥(PLG執行長陳建州)講過了。」

其實領航猿今天不僅羅賓森提前遭到驅逐出場，替補後衛陳昱瑞也在下半場一次快攻上籃，遭到對方直接從空中拉下，當場造成右手手肘撞地，只能連忙出場坐救護車送到醫院檢查，最後確定右手尺骨骨折，不僅本季提前報銷，甚至可能要等明年才可能歸隊了。