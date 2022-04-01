高市楠梓區東南水泥舊廠拆除工程1日下午發生拆除意外，高市府接獲通報後立即啟動緊急應變，並由副市長林欽榮率相關局處坐鎮現場。高雄市政府1日晚間聲明強調，這事件對市民造成損失及不便，市府會對東南水泥求償到底，而營造商則面臨停業及被移送法辦。

高市府表示，初判營造廠拆除不慎，造成高塔倒塌，致使壓倒電塔，進而造成高鐵、台鐵班次大受影響。工務局、環保局及勞工局依《空汙法》、《職安法》、《建築法》及《營造業法》分別處以最重裁處，廠商未按照施工計畫拆除，勒令停業，並依公共危險罪移送法辦。

高巿府說，本件拆除工程因未做好相關灑水防制措施，倒塌時還激起一陣巨大揚塵，造成嚴重空氣汙染，環保局將依違反《空汙法》32條規定處以重罰500萬元罰鍰。

另因本件初判為營造廠拆除不慎，造成高塔倒塌，致使壓倒電塔，雇主如未設置必要安全衛生設備及措施，得依《職業安全衛生法》第43條規定，處雇主最高新台幣30萬元罰鍰。

在拆除建築物時，應有維護施工及行人安全之設施，並不得妨礙公眾交通。拆除過程違反《建築法》及依《營造業法》規定，處最高新台幣77萬元罰鍰。

由於高塔倒塌致生公共危險，高巿府指出，如承攬工程人或監工人於營造或拆卸本件建築物時，有違背建築技術成規等情形，後續擬依《刑法》第193條規定，將承攬工程人或監工人移送法辦，最高可處3年以下有期徒刑。

對於營造廠未按施工計畫書施工，工務局經檢視拆除影片，認定已嚴重影響公共安全，除開罰最高罰鍰，最重將勒令停業。