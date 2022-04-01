俄烏戰爭開打至今超過一個月，俄羅斯總統普丁一度下令核子嚇阻部隊進入高度警戒，3月2日兩架俄羅斯戰機攜有核彈，侵犯瑞典領空；美國也在3月31日派出1架可攜帶核彈的B-52同溫層堡壘戰略轟炸機，飛到俄羅斯邊境附近盤旋。命理師林海陽預言表示，俄烏之戰再拖下去，俄羅斯恐怕會出動生化部隊。

針對俄烏之戰，林海陽1日在YouTube官方頻道預言表示，她擔憂今年上半年若處理不當，因這個月是太陽化忌，太陽化忌在四墓之地，也就是在墳墓裡面引爆之意。

林海陽接著表示，俄羅斯本要炸車諾比核電廠，現在又炸了全球最大的扎波羅熱核電廠。而烏克蘭原本擁有全世界第三多的核彈，但從蘇聯解體之後，在美國堅持之下，烏克蘭毀了所有的核武，美國也承諾將提供核武保護傘；但這次烏克蘭被俄羅斯攻擊，美國卻不出兵。烏克蘭現在為什麼會這麼悽慘？因為烏克蘭完全聽了美國的話，如今搞成這個樣子，也沒有能力反擊。如果烏克蘭擁有核武，俄羅斯敢動武嗎？

林海陽還預言，俄羅斯恐怕會出動生化部隊，所以在4月14日之後，真的要小心，還有經濟蕭條會越來越嚴重，5月21日恐怕最慘。如果這個戰爭的爛攤子無法解決，全球都要受害，歐洲國家會首當其衝；甚至萬一發射核彈，不知道要永夜幾年，全球都會很慘。

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