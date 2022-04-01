印度有一位主持人在節目中爆氣大嗆美國，沒有權力攻擊謾罵印度，這次（俄烏衝突）是美國自己的事，必須自己搞定，印度不會幫美國善後！前大使介文汲分析，這要怪美國自己搞砸了；文化大學教授郭正亮直言，印度這次可能想通了，「全球政治不能讓一極獨霸！」

印度一位主持人阿納布（Arnab）3月22日在當地節目中氣憤表示，這場戰爭（俄烏衝突），拜登必須扛起責任，美國絕對沒有權力攻擊謾罵印度。而印度唯一選擇只有站在印度自己這邊，對這個站不住腳的美國，「我們拒絕跟你當盟友」。他還強調，印度並沒有哪裡站不住腳，印度不會幫美國善後，這次是美國自己的事，必須自己搞定！

前大使介文汲1日在《新聞大白話》分析，這要怪美國自己搞砸了，關鍵在於美國的「印太策略」，認為印度是盟友，要聽美國的。但「四方會談」怎能算是盟友？北約有條約，美國和印度有簽條約嗎？「四方會談」非常鬆散，不是結盟關係，居然要印度都要聽美國的，這是美國自己沒有站住腳。

介文汲認為，俄烏衝突也讓中國大陸和印度之間關係解凍，王毅訪問印度在外交來講是很大的突破，美國就急了！

文化大學教授郭正亮直言，印度和俄羅斯關係本來就很好，且印度80％的能源依賴進口，何必去惹事？「四方會談」最鬆的就是印度，這次可能想通了，全球政治不能讓一極獨霸。大國間的競爭，像印度這種「第二層」的大國會得到很多好處，很多國家都會拉攏印度。