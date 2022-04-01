國際能源署（IEA）繼3月釋出6千萬桶戰略石油儲備後，台灣時間4月1日晚間8點再度召開緊急會議，可能再次釋出戰略儲備以穩定國際油價，避免能源價格飆漲打擊全球主要石油消費國經濟成長。

今年以來國際油價漲幅已超過30％，加速歐美各國通膨升溫，但烏俄戰爭遲遲不落幕讓油價居高不下。市場原本期望石油輸出國組織及盟國（OPEC+）大幅增產穩定油價，但OPEC+在31日召開的線上會議決定自5月起日產量增加43.2萬桶，增幅不足以化解油市供不應求的問題。

眼看西方國家對俄羅斯實施的制裁將導致4月起俄羅斯石油供應量減少每日300萬桶，國際油價恐怕進一步飆漲。美國總統拜登在31日再度宣布釋出戰略石油儲備，自5月起連續6個月釋出每日100萬桶，釋出總量高達1.8億桶，是美國史上最大規模。

外界預期美國在1日召開的IEA緊急會議上，號召其他國家共同釋出戰略石油儲備，而各國多半表示支持。