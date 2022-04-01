康和證券倡導共享循環經濟，以衣櫥循環經濟為主題，發起「康和舊衣趣，齊讓愛延續」活動，號召員工捐出舊衣物，短短三天活動，就募集到16大箱共1,224件衣物，遠超出預期設定目標，所有舊衣全部捐給伊甸社會福利基金會，以實際行動支持環境永續，落實ESG，啟動愛心循環幫助弱勢家庭。

康和證券董事長鄭大宇表示，舊衣回收再利用是非常有意義的活動，這次他自己就響應捐出了100多件舊衣，更感謝員工自發組成志工群，協助衣物整理回收，也希望公司每年都可以舉辦類似的公益活動，並可善用公司每年給予的兩天公益假至伊甸服務，善盡社會公益責任。

伊甸基金會副執行長王昭恕說，自2000年開始辦理舊衣回收專案，除轉贈予國內、外有需要的弱勢家庭外，同時聘用身心障礙朋友提升其工作技能，將二手衣物整理、分類、包裝、捐贈、義賣，透過愛伊屋義賣區，將義賣所得作為服務經費，支持弱勢與幫助更多身心障礙者及其家庭，善盡物盡其用的目的。

鄭大宇也允諾接受王副執行長的邀請，再安排時間實地參訪伊甸服務據點與庇護工場，這次捐舊衣只是個開始，康和證將持續發揮愛心關懷弱勢朋友，讓愛延續。