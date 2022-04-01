小米在台營運積極拉高高階機種銷售佔比，高階機種12系列於3月17日在台發表後，即廣受各界討論，台灣小米表示，12系列在門市詢問度相較上一代高出三成，消費者對12與12 Pro的計算攝影能力，如運動追焦、超級夜景拍攝與高速充電技術展現極大興趣，帶動12系列預購開出亮眼紅盤，其中以規格最高的12 Pro最受用戶青睞，佔整體預購量近七成。

小米在去年底於中國開賣高階機種小米12系列，3月上旬發表小米12的國際版，國際版規格與中國版大致相同，僅有在機身顏色、儲存容量等與中國版有差別，而台灣市場也趕在國際版發表後不久，立刻於3月17日宣佈在台上市。

小米12系列是小米首度涵蓋頂規、小螢幕、輕旗艦三種不同定位與價位帶的產品，頂規的12 Pro擁有5000萬像素三主鏡頭、支援120螢幕更新率的2K解析度螢幕、高通最高階的驍龍8 Gen 1行動平台，搭配120瓦快充，12則除了一樣內建驍龍8 Gen 1之外，電池為4500毫安培搭配67瓦快充，主相機、螢幕更新率都與12 Pro相同，最入門的12X雖然螢幕、主相機都與12相同，可是處理器為比較舊的驍龍870，也拿掉了小米自行開發的計算攝影軟體。

而小米12系列在台灣發表後，台灣小米表示，門市詢問度相較上一代高出三成，預購也因而開出紅盤，其中以擁有頂規的12 Pro最受台灣消費者青睞，佔整體預購量近七成。

隨著台灣米粉節4月1日起開跑，台灣小米表示，小米12系列於1日起於五大電信與官方授權通路全面開賣，於五大電信搭配指定5G資費方案，12系列手機最低0元起便可帶回家。